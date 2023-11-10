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Bingöl'ün Genç ilçesinde zincirleme kaza: 6 yaralı

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Yaşam Haberleri

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Genç-Diyarbakır karayolu Küpar kontrol noktasında meydana geldi. Yaralılar Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Genç- Diyarbakır karayolu Küpar kontrol noktasında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 EN 421 plakalı kamyon, kontrol noktasında bekleyen araçlara çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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