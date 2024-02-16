Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 110 Sikke Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan 110 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmada, şüpheliler E.S, Y.Y. ve E.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Bizans dönemine olduğu sanılan 110 sikke ele geçirildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.