Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen 10 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 5-17 Ekim tarihlerinde meydana gelen 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Takibe alınan şüpheliler Bingöl-Genç kara yolunda kiraladıkları araç içerisinde yakalandı.

Suçlarını itiraf eden 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.