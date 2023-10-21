Bingöl'ün Genç ilçesinde 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen 10 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 5-17 Ekim tarihlerinde meydana gelen 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 3 kişinin kimliğini tespit etti.
Takibe alınan şüpheliler Bingöl-Genç kara yolunda kiraladıkları araç içerisinde yakalandı.
Suçlarını itiraf eden 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.