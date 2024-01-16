Bingöl'de Otomobil Devrildi, 1 Kişi Yaralandı
Bingöl-Genç kara yolu Çayağzı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, ismi öğrenilemeyen sürücüsü olan 21 ADH 770 plakalı otomobil devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Bingöl-Genç kara yolu Çayağzı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ADH 770 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.