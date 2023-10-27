Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 664 gram esrar ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 664 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca skunk ve kenevir bitkileri ile ruhsatsız av tüfeği de bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 kilo 664 gram kubar esrar, 130 kök skunk, 23 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ilçe kırsalında üç noktada arama yaptı.

Aramada, 2 kilo 664 gram kubar esrar, 130 kök skunk, 23 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.