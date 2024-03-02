Bingöl'ün Genç ilçesinde 57 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında gerçekleştirdiği faaliyet sonucunda 55 kilogram toz ve 2 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.