Bingöl'de 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda T.D. ve H.A'yı 4 kilogram kubar esrar ile yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.