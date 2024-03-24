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Bingöl'de mahsur kalan avcılar helikopterle kurtarıldı

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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasına ava giden avcılar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalınca helikopterle kurtarıldı.

Bingöl AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi'nden kurumumuza gelen ihbarda Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında Yusuf Yalçın ve arkadaşlarının ava gittikleri fakat yoğun kar yağışından dolayı ulaşım yollarının kapanmasıyla bölgede boş bir evde mahsur kaldıkları ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekiplerimiz, jandarma personeli sevk edildi. Ambulans ve Özel İdare ekiplerinin de sevk edildiği bölgede yoğun kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının 2-3 gün süreceğinden dolayı bölgeye helikopter görevlendirmesi yapılmış olup, afetzede vatandaşlarımız kurtarılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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