Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kitap Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM unsurlarınca, 21 Aralık 2023 günü tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Bingöl ili Genç ilçesinde icra edilen yol kontrol sırasında S.Ş., İ.U.A., E.U. ve E.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirilmiştir. Şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL