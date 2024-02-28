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Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan Ekrem Canlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde düşen çığın altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen 64 yaşındaki Ekrem Canlı isimli vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, çığın altında kalan Ekrem Canlı'nın cansız bedenine ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bildiğiniz gibi Ekrem Canlı isimli 64 yaşındaki bir vatandaşımızın kaybolduğu ihbarıyla 20.07'de 112'ye bir çağrı düştü. Bunun üzerine Genç Yenisu köyüne geldik. Köye geldiğimiz zaman olayın kayıptan ziyade bir çığ olduğu anlaşıldı. Dün gece itibariyle ekiplerimiz buraya intikal ettiler. Gece saat 02.00-.02.30'a kadar çalışmalar devam etti. Ama soğuk hava, donma ve kötü hava şartları nedeni ile ara verdik. Sabah saat 06.00 gibi tekrar başladık faaliyetimize. Şu anda ben de olay yerindeyim. Sabahtan beri yaklaşık 150 kişilik bir ekip burada çalışmalarda bulundu. AFAD, jandarma, korucularımız, JAK timlerimiz, JÖH timlerimiz, SAR timlerimizle beraber yaklaşık 150 kişilik bir ekip arama kurtarma çalışmalarında bulundular. Kendisine canlı ulaşamadık ama Ekrem kardeşimizin bedenine ulaştığımızla ilgili bir haber geldi. Şu anda arkadaşlar onun tespitini yaptılar. Zarar vermeden ona ulaşmaya çalışıyor. An itibariyle Ekrem Canlı kardeşimize ulaştık. Şu anda çığın altında onu çıkarma çalışmaları devam ediyor. Ben sabahtan beri çalışan ekiplerimize çok çok teşekkür ediyorum. Keşke yaşasaydı diyoruz, sağ olun. Geçmiş olsun" dedi.

Talihsiz adamın cansız bedenini kar birikintilerinin altından çıkarma çalışmaları sürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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