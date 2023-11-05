İskenderunspor kalecisi Emircan Seçgin'in dili boğazına kaçtı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin, İnegölspor maçında takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Hakem Onur Bingöl'ün müdahalesiyle dili boğazından çıkarılan genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TFF 2'nci Lig'in 12'nci hafta karşılaşmasında İskenderunspor, İnegölspor ile karşılaştı. Maçın 36'ncı dakikasında İskenderunspor'un 21 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin, takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Maçın hakemi Onur Bingöl, koşarak yanına gidip, yaptığı müdahaleyle Emircan'ın boğazına kaçan dilini çıkardı. Genç kaleci ambulansla, tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolün ardından Emircan'ın takımın tesislerine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.