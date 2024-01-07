Muğla Boks Spor Kulübü Genç Boksörlere Destek Oluyor

Muğla'nın eski milli boksörleri Efkan Zeytinoğlu, Erkan Bingöl, Bulut Haykır ve Emrah Ceylan bir araya gelerek Muğla Boks Spor Kulübü'nü kurarak, genç boksörlere destek çıkıyorlar. Yeni kurulan Muğla Boks Spor Kulübü, ilk madalyasını Kadınlar 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan aldı.

Muğla Boks Spor Kulübü sporcularından Yaren ve Şeyma Düztaş kardeşler, 10-22 Kasım 2023 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde yapılan 22 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda Mili Takımımız adına mücadele ederek, madalya kazandılar.

Muğla Boks Spor Kulübü'nde yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Şeyma Düztaş, Avrupa 3.sü olarak ülkemize ve Muğlamıza bronz madalya kazandırdı. Muğla kadın boksörler adına Avrupa Şampiyonaları'nda ilk madalya olması sporcumuzu gururlandırdı. Sporcumuzu ve antrenörleri Emrah Ceylan ve Ayhan Öz'ü kutlar, başarılarının devamını dileriz. Kulübümüz kuruluşu 8 ay oldu. Şimdiden uluslararası arenalarda madalya kazanmaya başladık" denildi.

Muğla Boks Spor Kulübü yöneticilerinden Efkan Zeytinoğlu ve Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Bingöl, kulübün gelecekteki projelerinden bahsederek, hedeflerinin 2028 olimpiyatlarına Muğla'dan boksör göndermek olduklarını ilettiler.

Eski milli boksörler, kurdukları kulüple sporculuk yaşantılarında karşılaştıkları maddi ve manevi olumsuzlukların farkında oldukları ve bu olumsuzlukları gençlerin yaşamaması, daha iyi ortam ve imkanlarda spor yapmaları için Muğla'ya ve ülkemize başarılı boksörler kazandırmak amacıyla kurduklarını dile getirdiler. - MUĞLA