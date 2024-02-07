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Bingöl'de Kamyonetin Kasasında 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan operasyonda kamyonetin kasasında 4 kilo 360 gram esrar bulundu ve 3 zanlı gözaltına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin kasasında 4 kilo 360 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, istihbari çalışmalar neticesinde, ilçede bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin kasasındaki aramada, odunların arasına gizlenmiş 4 kilo 360 gram kubar esrar bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından A.D, T.A. ve E.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bingöl Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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