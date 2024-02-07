Bingöl'de Kamyonetin Kasasında 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin kasasında 4 kilo 360 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, istihbari çalışmalar neticesinde, ilçede bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin kasasındaki aramada, odunların arasına gizlenmiş 4 kilo 360 gram kubar esrar bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından A.D, T.A. ve E.D. gözaltına alındı.