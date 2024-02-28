Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan vatandaş aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyünde çığ altında kaldığı tahmin edilen vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, dün gece Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Bölgeye giden ekipler, çığın altında kaldığı değerlendirilen vatandaşı arama çalışmalarını sürdürüyor. - BİNGÖL