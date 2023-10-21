Bingöl'de 10 hırsızlık olayına karışan 2 şahıs tutuklandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şahıs yakalanarak tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonucunda şüpheliler takibe alınmış ve Bingöl - Genç karayolunda yakalanmışlardır. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilmiş ve olaylar aydınlatılmıştır.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Genç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 05 Ağustos-17 Ekim tarihleri arasında 10 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) tarafından yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 2 şahıs tespit edilerek takibe alınmış; Bingöl - Genç karayolunda kiraladıkları araç içerisinde yakalanmışlardır. Suçlarını itiraf eden 2 şüpheli şahıs yapılan adli işlemin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmış, hırsızlık malını satın alan 1 kişi ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilmiş ve bölgemizde meydana gelen 10 faili meçhul olay aydınlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL