Üye Girişi
Haberler

Feyaz Altun kimdir? İYİ Parti Bingöl Genç Belediye Başkan adayı Feyaz Altun kimdir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Feyaz Altun kimdir? İYİ Parti Bingöl Genç Belediye Başkan adayı Feyaz Altun kimdir?

İYİ PARTİ BİNGÖL GENÇ ADAYI KİM?

İYİ Parti Genç Belediye Başkan Adayı Feyaz Altun oldu.

FEYAZ ALTUN KİMDİR?

Feyaz Altun hakkında detaylı bilgiler yayınlandığında sayfamızda paylaşılacaktır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çBİNGÖLsı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

İYİ Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Sedat Uçar kimdir? İYİ Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan adayı Sedat Uçar kimdir? Muhammet Aydın kimdir? İYİ Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan adayı Muhammet Aydın kimdir? Ömer Faruk İnan kimdir? İYİ Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan adayı Ömer Faruk İnan kimdir? Ömer Kızılboğa kimdir? İYİ Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan adayı Ömer Kızılboğa kimdir? Cihan Kolasayın kimdir? İYİ Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan adayı Cihan Kolasayın kimdir? Feyaz Altun kimdir? İYİ Parti Bingöl Genç Belediye Başkan adayı Feyaz Altun kimdir? Okan Kolasayın kimdir? İYİ Parti Bingöl Adaklı Belediye Başkan adayı Okan Kolasayın kimdir? Ömer Şengül kimdir? İYİ Parti BİLECİK Yenipazar Belediye Başkan adayı Ömer Şengül kimdir? Ayhan Çengel kimdir? İYİ Parti BİLECİK Söğüt Belediye Başkan adayı Ayhan Çengel kimdir? İbrahim Torun kimdir? İYİ Parti BİLECİK Pazaryeri Belediye Başkan adayı İbrahim Torun kimdir? Bekir Torun kimdir? İYİ Parti BİLECİK Osmaneli Belediye Başkan adayı Bekir Torun kimdir? Ömer Cihangirli kimdir? İYİ Parti BİLECİK Gölpazarı Belediye Başkan adayı Ömer Cihangirli kimdir? Miraç Mete Yüksel kimdir? İYİ Parti BİLECİK Bozüyük Belediye Başkan adayı Miraç Mete Yüksel kimdir? Aziz Şimşek kimdir? İYİ Parti Bayburt Aydıntepe Belediye Başkan adayı Aziz Şimşek kimdir? Nevzat Yenidoğan kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Nevzat Yenidoğan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title