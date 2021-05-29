Sözcü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü
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Sözcü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Sözcü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Dişişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Dişişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlıca ele alındı. NATO zirvesinin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmenin konuları değerlendirildi.

Görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Filistin'de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, İsrail'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılmasının gereğinin altı çizildi.

Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildi. Görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerimizin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle ilerletilmesinin önemine değinildi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı güven ve aktif işbirliğine dayalı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtildi. İki önemli NATO müttefiki olarak Türkiye-ABD işbirliğinin, ittifakı güçlendirdiği ve yeni sınamalar karşısında küresel barış ve istikrara katkı sağladığına vurgu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,...
İBRAHİM KALIN ABD DİŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SHERMAN İLE GÖRÜŞTÜ
İBRAHİM KALIN ABD DİŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SHERMAN İLE GÖRÜŞTÜ

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