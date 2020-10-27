Son dakika haberleri... Pakistan'da medresede patlama: 7 ölü

Son dakika haberleri: Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir medresede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir medresede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver bölgesinde bir medresede ders sırasında patlama meydana geldi.

Komiser Mansur Aman, ilk gelen inceleme raporlarına göre, olayda 5 kilogram el yapımı patlayıcının kullanıldığını söyledi.

Patlamada en az 7 öğrenci öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Basında, patlamanın Kur'an-ı Kerim dersi sırasında yaşandığı belirtiliyor.

Patlama yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa