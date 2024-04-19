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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan'a resmi ziyarette bulundu ve Pakistanlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 18-19 Nisan'da Pakistan'a resmi ziyarette bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Gürak, bu kapsamda; Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi, ayrıca Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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