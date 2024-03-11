Pakistan'da Müslümanlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu

Pakistan'da Müslümanlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Başkent İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camisi'nde ilk teravih için bir araya gelen Müslümanlar, namazlarını eda etti.

Camileri dolduran Pakistanlılar, namazın ardından tüm İslam alemi için dua etti.