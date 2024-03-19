Pakistan'da Türk vatandaşlarından ramazan yardımı
Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları, ramazanda ihtiyaç sahiplerine 1000 koli erzak dağıtacak. Haripur kentindeki Türkmen kampında 500 koli dağıtılırken, yarın da Attock şehrinde Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine 500 koli teslim edilecek.
Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları, ramazanda ihtiyaç sahiplerine 1000 koli erzak dağıtacak.
Haripur kentindeki Türkmen kampında 500 koli dağıtılırken, yarın da Attock şehrinde Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine 500 koli teslim edilecek.
Dağıtım sırasında AA muhabire konuşan Cemil Şenocak, Pakistan'da yaşayan Türkler olarak, ramazanda Türkmen ve Pakistanlıları unutmadıklarını söyledi.
Ramazan için 1000 koli erzak hazırlatıldığını belirten Şenocak, "Bugün buradayız, Haripur'daki Türkmen kardeşlerimizdeyiz, yarın Pakistanlı kardeşlerimize biz bu hizmeti sunacağız." dedi.
Her koli 24 kilodan oluşurken, program kapsamında 2 ton 400 kilogram erzak dağıtılacak.