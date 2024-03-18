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TİKA, Pakistan'da 1000 Kişilik İftar Sofrası Kurdu

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da ramazan ayında Baitul Mal işbirliğiyle yaklaşık 1000 kişilik iftar sofrası kurdu. İftar programına Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu ve Baitul Mal Kurumu Sindh Bölge Müdürü Dr. Adnan Majid katıldı. İhtiyaç sahiplerine yardım eden Baitul Mal'a ait Barınma Evi'nin bulunduğu sokakta kurulan iftar sofrasına kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 1000 Pakistanlı katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da ramazan ayında kamu kurumu Baitul Mal işbirliğiyle yaklaşık 1000 kişilik iftar sofrası kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iftar programına Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu ve Baitul Mal Kurumu Sindh Bölge Müdürü Dr. Adnan Majid iştirak etti.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde ihtiyaç sahiplerine yardım eden Baitul Mal'a ait Barınma Evi'nin bulunduğu sokakta kurulan iftar sofrasına kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 1000 Pakistanlı katıldı.

İftarda konuşan Majid, ihtiyaç sahipleri için iftar sofrasının kurulmasından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Başkonsolos Sangu da Pakistanlı kardeşleriyle aynı sofrada iftar yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Baitul Mal Kurumu Müdürü ve çalışanlarına Türkiye adına teşekkür etti.

Ayrıca, TİKA'nın Sindh eyaletindeki ramazan faaliyetleri kapsamında yetim ve engelli çocuklar için iftar sofralarının kurulması, bayramlık hediye paketlerinin dağıtılması ve gıda yardımlarının yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Pakistan Türkiye Karaçi İftar İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

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