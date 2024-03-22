Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda iftar programı düzenlendi

Pakistan'ın Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Başkonsolosluğu'nda iftar programı düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve İstanbul Başkonsolosu Numan Aslam ile Ak Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve farklı ülkelerin İstanbul'daki diplomatik temsilcileri iftar programına katıldı.

Davetlilere iftarda Pakistan'ın yöresel yemekleri ikram edildi, ardından Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aslam, bir selamlama konuşması yaparak tüm davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Aslam'ın ardından konuşan Ak Parti İstanbul Milletvekili Ercan, "Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler köklü bir geçmişe dayanmakta, sağlam temeller üzerine inşa edilmekte, her alanda sürekli gelişen ve güçlenen bir dostluk ve kardeşlik oluşturmaktadır." dedi.

Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Pakistan'ın arama kurtarma ekipleri, tıbbi malzeme ve acil yardım gönderdiğini hatırlatan Ercan, bu dayanışma ve desteğin unutulmayacağını söyledi.