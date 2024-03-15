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Pakistan'da Renkli Otobüslerle Şehir İçi Ulaşım

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Pakistan'da şehir içi toplu taşıma, farklı renkleri ve süsleriyle dikkati çeken otobüslerle yapılıyor. Eski olmalarına rağmen süslemeleri ve üzerine çizilen farklı resimlerle dikkati çeken otobüsler, halk tarafından tercih ediliyor. Klimalı toplu taşıma araçlarına göre daha uygun fiyatla hizmet vermesi dolayısıyla tercih edilen otobüsler, ülkenin yollarını renklendiriyor.

Pakistan'da şehir içi toplu taşıma, farklı renkleri ve süsleriyle dikkati çeken otobüslerle yapılıyor.

Eski olmalarına rağmen süslemeleri ve üzerine çizilen farklı resimlerle dikkati çeken otobüsler, halk tarafından tercih ediliyor.

Klimalı toplu taşıma araçlarına göre daha uygun fiyatla hizmet vermesi dolayısıyla tercih edilen otobüsler, ülkenin yollarını renklendiriyor.

Kapısı olmayan ve muavini dışarı sarkan otobüslerin üstünde de oturma alanları bulunuyor.

Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerindeki yoğunluk nedeniyle otobüsün içinde yer bulamayan birçok kişi, üstünde seyahat ediyor.

"Kalabalık olduğunda yolcuları üst kısma oturtuyoruz"

Otobüs şoförü Tahir Zaib, AA muhabirine, Karaçili olduğunu ve uzun yıllardır şoförlük yaptığını söyledi.

Klimalı toplu taşıma araçlarının pahalı olduğunu aktaran Zaib, renkli otobüslerin fiyatının mesafelere göre değiştiğini belirtti.

Zaib, mesafeye göre 30 Pakistan rupisinden 100 rupiye kadar ücretlendirme olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Otobüsleri süslüyoruz çünkü araçlarımızı böyle beğeniyoruz. Yolcular bu otobüsü ücretinin uygun olması sebebiyle tercih ediyor. Pakistanlılar düşük gelirli olduğu için bizim otobüsümüz daha uygun geliyor. Onun için otobüslerimizi tercih ediyor. Bazı insanlar da klimadan rahatsız olduğu için otobüsümüzü tercih ediyor."

Zaib, renkli otobüslerin özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde dolu olduğunu söyledi.

Her otobüste mutlaka muavinin bulunduğunu anlatan Zaib, şunları kaydetti:

"Muavinler kapıda bekliyor ve yolcuları içeri alıyor. Otobüs kalabalık olduğunda yolcular içeri sığmıyor. Bazen yolcular kapıdan tutunarak sarkıyor. Bu daha tehlikeli olduğu için otobüsün üstüne çıkmalarını istiyoruz. Kalabalık olduğunda yolcuları üst kısma oturtuyoruz. Normalde burada oturmak yasak ve polis ceza yazıyor. Kalabalık olduğunda bunu göze alıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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