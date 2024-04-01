TİKA, Ramazan Boyunca Birçok Ülkede Yardımlarını Sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan boyunca Sırbistan'dan Tanzanya'ya, Kazakistan'dan Pakistan'a birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan boyunca TİKA'nın birçok ülkedeki yardımları devam ediyor.

Arnavutluk'ta ramazan boyunca dar gelirli ailelere destek olan TİKA, ALSAR Vakfıyla Tiran, Elbasan, Kavaje, Kruja, Lushnje, Perrenjas, Peshkopi ve Kukes şehirlerinde, sıcak iftar yemeği ikram ediyor.

ALSAR Vakfına ait kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde hazırlanan yemekler, her gün 170 kişiye olmak üzere ramazan süresince toplam 5 bin 100 kişiye ulaştırılacak.

Ramazanın başlamasıyla hayata geçirilen bu proje, yaşam şartlarının zorlaştığı ve gıdaya erişimin sıkıntılı olduğu Arnavutluk'ta, maddi sıkıntı içindeki ailelerin yaşam koşullarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Pakistan'da iftar programı

TİKA, Pakistan'ın en kalabalık şehri Karaçi'de de 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 150 yetim ve engelli çocukla iftar programı düzenledi.

Sindh Eyalet Valisi Kamran Tessori, Sindh Eyalet Başbakanı Murad Ali Şah, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ile kamu kurumu ve STK temsilcilerinin katıldığı programda, yetim ve engelli çocuklara bayramlık hediyeler dağıtıldı.

Tessori, yetim ve özel çocuklarla ilgilenmenin önemine işaret ederek, bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ve Pakistan'ın özel çocuklarını iftar programında bir araya getiren Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Murad Ali Şah ise Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğu ve TİKA tarafından düzenlenen iftar programına katılmış olmaktan dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Sangu da "Bu kutsal ay, bizi en yüksek ahlaki standartlara göre yaşamaya, doğru konuşmaya, adil davranmaya ve ihtiyacı olanlara şefkat, sevgi, hoşgörü ve yardım eli uzatmaya davet eder. Bugün burada bu amaçla bir arada bulunuyoruz." diye konuştu.

Sangu, Başkonsolosluk yerleşkesinde Karaçi'nin en güzel çocuklarıyla düzenlenen iftar programına ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

TİKA Karaçi Koordinatörü Başaran, STK'lerin toplumsal kalkınmada önemli bir yere sahip olduğunu, STK'ler olmadan kalkınmanın eksik kalacağını vurgulayarak, yetim ve özel çocuklar konusunda gösterdiği gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Bangladeş ve Sırbistan'da gıda kolisi yardımı

TİKA, Bangladeş'te düzenlenen ramazan programları kapsamında da ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 bin 500 gıda kolisi dağıttı.

Programda, dar gelirli aileler, yetimhanelerdeki öğrenciler, engelliler ve Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımların ikinci ve son etabı, ülkenin güneyinde yer alan Khulna, Noakhali ve Bholabölgeleriyle, kuzeydeki Sreemangal bölgesinde yapılan dağıtımlarla tamamlandı.

Yardımların dağıtıldığı törene, bölge milletvekilleri, belediye yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Ramazanda Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki sığınmacı kamplarında yaşayan 1000 aileye de sıcak iftar yemeği sunan TİKA, Sırbistan'ın 20 ayrı noktasında 1600 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Sırbistan'ın güneyinde yer alan Sancak ve Preşevo bölgeleri başta olmak üzere başkent Belgrad, Orta Sırbistan ve kuzeyde yer alan Voyvodina bölgelerinde gıda paketi dağıtıldı.

Ramazan boyunca Sancak, Preşevo, Voyvodina bölgelerinde ve Belgrad, Novi Sad, Mladenovac, Smederevo, Kostolac, Prokuplje şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda paketlerinin dağıtımına ilk olarak Novi Pazar'dan başlandı.

Sırbistan'ın muhtelif bölgelerinde devam eden gıda paketi dağıtımı, son olarak Belgrad'ın Zemun semtinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yardım elinin TİKA'nın destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasından ve ramazan bereketini buradaki insanlarla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Aksoy, Belgrad'da yapılan gıda paketi dağıtımında Müslüman ailelerle bir araya geldi.

Tanzanya'da yardım faaliyetleri

TİKA, Darüsselam ve Zanzibar'daki 4 ayrı iftar organizasyonunda, farklı yetimhanelerde yaşayan 600 çocuğu iftar sofralarında ağırladı.

İftar programına Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, TİKA Darüsselam Koordinatörü Filiz Şahinci ve çocuklar katıldı.

Güllüoğlu, TİKA'nın ramazan vesilesiyle kurduğu kardeşlik sofrasının anlamlı olduğunu belirterek, ramazanın bereket ikliminde Türkiye'den birçok kamu ve sivil toplum kuruluşunun sağladığı yardım kolileri ve iftarlar ile Tanzanyalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahinci de ramazanın şefkat gösterme, başkalarını önemseme, paylaşma zamanı olduğunu ve TİKA olarak ramazan sevincini ve huzurunu Tanzanyalı yetimlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TİKA, Tanzanya'nın Zanzibar Adası'nda da gençlere yönelik eğitim verilen "Atölye Mutfağı" kurdu.

Bir sebeple örgün eğitimden ayrı kalmış gençleri, verdiği eğitimlerle hayata hazırlayan ve onlara meslek edindirmeyi amaçlayan Green Woman Development Center'ın aşçılık meslek sınıfına TİKA tarafından kurulan "Atölye Mutfağı", düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Güllüoğlu, Zanzibar İçişleri Bakanı Hamad Yussuf Masauni, Parlamento Sözcüsü Mgeni Hassan Juma ve TİKA yetkilileri katıldı.

Açılış töreninin ardından bölge yetimhanelerinden misafir edilen 300 yetim çocuk yararına, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan iftar programı düzenlendi.

Parlamento Sözcüsü Juma, konuşmasında, TİKA ve Türkiye'ye teşekkürlerini sunarken; örgün eğitimden yararlanamayan gençlerin maruz kalabileceği tehlikelerin önüne geçilmesine ve kendi hayatlarını kazanmalarına sağlanan katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lübnan'da iftar programı

TİKA, Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Aydamun kasabasında iftar programı düzenledi.

Aydamun kasabasında düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçisi Samad Hasanov ve Dünya Türk İş Konseyi Lübnan Temsilcisi Kemal Maksoud'un da aralarında bulunduğu 200 davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, programdaki konuşmasında, Gazze ve Lübnan'ın güneyinden gelen haberler nedeniyle ramazanın buruk geçtiğini ifade ederek, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler ile Lübnan'ın güneyinde can veren Lübnanlılar için Allah'tan rahmet diledi.

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçisi Hasanov da nazik davetlerinden dolayı TİKA'ya ve Aydamun halkına teşekkür ederek, ramazanın barış ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

Togo ve Kazakistan'da ihtiyaç sahiplerine yardım

TİKA, Togo'da düzenlediği ramazan programları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırdı, yetim çocuklara bayramlık kıyafet desteğinde bulundu.

Başkent Lome'de düzenlenen dağıtım törenine, Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç, TİKA yetkilileri, ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklar katıldı.

Törende konuşan Lome Büyükelçisi Kılıç, ramazanın paylaşma, kardeşlik ve bereket ayı olduğunu ifade ederek, sağladığı desteklerden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Togo'da faaliyet gösteren "Association pour l'Education et le Developpement du Togo (A.E.D.T)" isimli dernekle işbirliği yapılarak hayata geçirilen ramazan yardımı programı kapsamında ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi, 500 yetim çocuğa kıyafet paketi dağıtıldı.

TİKA, Kazakistan'ın 5 büyük şehrinde 700 ihtiyaç sahibi aileye de gıda kolisi dağıttı. Başkent Astana, ülkenin en batısında bulunan Aktau, eski başkent Almatı ve Türk Dünyası'nın manevi başkenti Türkistan-Çimkent'te gerçekleştirilen dağıtımlarda, 175 aileye gıda kolileri ulaştırıldı.

Dağıtımlar, Astana'da Astana Valiliği Can Yuva Devlet Kurumu, Aktau'da Türkiye'nin Aktau Başkonsolosluğu, Almatı'da Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Çimkent'te İhlas Vakfı işbirliğinde gerçekleştirildi.