Pakistan'ın Milli Günü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski bakan Mehdi Eker, Recep Akdağ, Efkan Ala'nın yanı sıra başkentteki misyon şefleri ve askeri ateşeler katıldı.

" Pakistan'ın kutsal şehitlerini ve yiğit gazilerini saygıyla anıyorum"

Pakistan'ın Milli Günü'nü kutlayan Bakan Güler, "Dost ve kardeş Pakistan halkına sizler adına saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da iletmek istiyorum. Başlangıç olarak, Pakistan'ın bağımsızlığı ve bütünlüğü için cesurca savaşan ve en büyük fedakarlığı yapan Pakistan'ın kutsal şehitlerini ve yiğit gazilerini saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Pakistan'ın bölgelerdeki ağırlığından son derece memnun"

Pakistan'ın bölgesinde ve dünyada stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Bakan Güler, "Özellikle son yıllarda her alanda gelişip güçlenen Pakistan, bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve güvenin inşasında bölgesinde ve dünyada önemli bir rol üstleniyor. Türkiye de Pakistan'ın bu bölgelerdeki ağırlığından son derece memnun. Aynı şekilde Pakistanlılar da Türk halkının kalplerinde ve akıllarında müstesna bir yere sahip olacak ve olacaktır. Nitekim Türkiye ile Pakistan arasında tarihe uzanan köklü, sarsılmaz bağlar, ortak değerler, dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunmaktadır" diye konuştu.

"Pakistan'ı uluslararası ilişkilerde en güvenilir ve güvenilir ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz"

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişten günümüze taşınan bu bağlar, ülkelerimiz arasında çok yönlü işbirliğine ve üst düzey ilişkilere sağlam bir zemin hazırlarken, ortak geleceğimize de yön vermektedir. Bizler en zor zamanlarda birbirine destek olmuş, sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmış, ortak idealleri en güçlü şekilde içselleştirmiş iki ülkeyiz. Maruz kaldığımız vahim olaylar ve doğal afetler karşısında iki ülkenin birbirine yardıma koşması, ülkelerimiz arasındaki birlikteliğin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dost ve kardeş ülke Pakistan'ı uluslararası ilişkilerde en güvenilir ve güvenilir ortaklarımızdan biri olarak görüyor, ikili ilişkilerin mükemmel düzeyde olmasına önem veriyoruz. Son yıllarda giderek gelişen ilişkilerimizi daha büyük ve kapsamlı işbirlikleri ile güçlendirme irade ve kararlılığını taşıyoruz. Bunların başında askeri işbirlikleri ve savunma sanayi geliyor."

"Pakistan'la güçlü bağlarımızı geliştirmeye ve işbirliği yapmaya kararlıyız"

Pakistan ile savunma sanayii alanında hayata geçirilen projelerin ortaya koyduğu yüksek sinerji ve karşılıklı deneyim paylaşımının, yeni ve kapsamlı işbirliklerinin önünü açacağına dikkati çeken Bakan Güler, "Karşılıklı güven ve birbirimize destek, önümüzdeki dönemde işbirliğimizin katlanarak artmasının en büyük güvencesidir. Bölgesel ve küresel barış ve istikrar için Pakistan'la güçlü bağlarımızı geliştirmeye ve işbirliği yapmaya kararlıyız. Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin buradan sonsuza kadar güçlü bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Günü'nü bir kez daha tebrik ediyor, yarın mübarek olacağımız Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Ayrıca Kurban Bayramınızı da şimdiden tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Güler konuşmasını "Pakistan Zindebad, Türkiye-Pakistan Bahaiçara Zindebad" ifadeleriyle sonlandırdı.

"Ülkelerimiz, bin yılı aşkın geçmişi olan tarihi köklere dayanan ilişkilere sahiptir"

Türkiye ve Pakistan'ın bin yılı aşan geçmişi ve tarihi kökleri olduğunu dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve Pakistan; dünyanın önde gelen, büyük ve güçlü imparatorluklarının mirasına sahiptir. Ülkelerimiz arasında, eşsiz ve kalıcı bir kardeşlik bağı vardır. Bu bağ, diplomasinin ötesine uzanır; ortak değerlere, ortak hedeflere ve birbirlerinin tarihine ve kültürüne dair derin bir anlayışa dayanır. Bu anlayışla da dostluğumuz, her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Tarihten bahsetmişken, Muhammed Ali Cinnah'ın ileri görüşlü liderliğini anmamak olmaz. Onun mirası, Pakistan'ın egemen bir ulus olarak büyümesine ve gelişmesine tanık olduğumuz bugün, bize ilham vermeye devam ediyor. Ayrıca, Pakistanlı kardeşlerimizin Kurtuluş Savaşımız sırasında ülkemize sağladığı desteklerini de her zaman hatırlayacağız" diye konuştu.

"Liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine orta vadede ulaşmayı hedefliyoruz"

Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik iş birliğinin mevcut durumundan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Bolat, "Son üç yıl içerisinde ticaret hacmimiz, 1 milyar dolar seviyesinin üstünde gerçekleşti. İnanıyorum ki, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Mal Ticareti Anlaşmamız, ikili ticaretimize ciddi bir ivme kazandırmaya başlayacaktır. Bu ivme sayesinde, liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine orta vadede ulaşmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan, Türkiye, 1 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırımıyla Pakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biri konumundadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketinin Pakistan'da yatırımları var ve bunların hem ihracat hem de istihdam açısından Pakistan ekonomisine katkılarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, müteahhitlik hizmetleri de giderek artan bir şekilde önde gelen iş birliği alanlarımızdan biri haline geliyor. Müteahhitlerimiz, bugüne kadar 3,4 milyar dolar değerinde 72 proje üstlenmiştir. Önümüzdeki dönemde, Türk müteahhitlik şirketlerinin Pakistan'ın kalkınmasına ve yeşil dönüşümüne büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde Türk iş insanlarımızdan oluşan büyük bir heyetle birlikte Pakistan'ı ziyaret etme niyetimi belirtmek isterim. Bu ziyaret kapsamında, Ortak Görev Gücü platformumuzun 2. toplantısını gerçekleştireceğiz. Başbakan Sayın Şahbaz Şerif'in teklifi olarak bu Platform, ekonomik iş birliğimiz kapsamındaki potansiyel alanların koordinasyonunda hayati bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Pakistan olarak, savunma sanayimizi geliştirmek için el ele çalıştık"

Bir diğer önemli iş birliğinin savunma sanayii alanında olacağına dikkati çeken Bolat, "Türkiye ve Pakistan olarak, savunma sanayimizi geliştirmek ve daha da güçlendirmek için el ele çalıştık. Pakistan'daki Babür sınıfı korvetlerin sonuncusu olan, MİLGEM projesinin 4'üncü gemisi geçen yıl teslim edildi. Diğer taraftan, Pakistan'ın Süper Mushshak eğitim uçakları da ülkemize teslim edildi. İki ülke arasında halihazırda devam eden birçok projenin bulunduğunu görmekten de mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklıklar, uluslarımızın güvenlik çıkarlarının korunmasına yönelik karşılıklı güven ve kararlılığımızı yansıtmaktadır şüphesiz" açıklamasında bulundu.

"Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini her alanda daha da genişletmeye kararlıyız"

Türkiye ve Pakistan'ın küresel düzeydeki zorlukların üstesinden gelme konusunda, birçok uluslararası platformda bir arada duran sadık müttefikler olduğunu aktaran Bolat, "Bölgede barış ve istikrara yönelik ortak taahhüdümüz, terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve insani yardım da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yakın iş birliğimizi desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini her alanda daha da genişletmeye kararlıyız. Pakistan Milli Günü'nü kutlarken, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğa olan bağlılığımızın buradan bir kez daha altını çizmek istiyorum. İki dost ve kardeş ülke olarak, ortak tarihimizden gelen muvaffakiyetlerimiz bizlere yol gösterirken, aynı zamanda daha yakın bir iş birliği sağlanması ve refah düzeyine ulaşılması için azmimizi artırmaktadır. Ülkelerimizin daha müreffeh bir geleceğe ulaşması için, ortak tarihimizden gelen bilinçle, gayretle çalışacağımıza ve muvaffak olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Yevmi Pakistan Mubarek Türkiye Pakistan Dosti Zindabad" diye konuştu.

Pakistan'ın kuruluşunda zorluklara rağmen dayanıklılık ve kararlılık sergilediğini belirten Pakistan Büyükelçi Junaid, uluslar topluluğu arasında hak ettikleri yeri almak için çok yol kat ettiklerini kaydetti. Türkiye-Pakistan ilişkilerinin asırlık bağlara dayandığını aktaran Büyükelçi Junaid, kardeşlik bağlarının bayrağını gelecek nesillere aktarmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - ANKARA