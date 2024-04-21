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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Pakistan Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan'da onur konuğu olarak Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı. Orgeneral Gürak, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile birlikte mezunlara diplomalarını verdi.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Pakistan Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı

İSLAMABAD - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan'da onur konuğu olarak Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret için geldiği Pakistan'da temaslarda bulundu. Orgeneral Gürak, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mırza ile birlikte dün Kakul'da gerçekleştirilen Pakistan Kara Harp Okulu mezuniyet törenine onur konuğu olarak katıldı. Gürak, törende dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kara Harp Okulu Metin Gürak Orgeneral Pakistan Politika Güncel Haberler

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