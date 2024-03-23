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Pakistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı

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Pakistan Ankara Büyükelçiliği tarafından, Büyükelçi Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid'ın katılımıyla Pakistan Milli Günü kutlandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Pakistan Milli Günü kutlandı. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Pakistan topluluğunun yer aldığı kutlamada, Pakistan bayrağı milli marş eşliğinde göndere çekti. Bu vesileyle Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın özel mesajları okundu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Junaid, Pakistan Günü'nün tarihi öneminin altını çizdi. Junaid, Pakistan Günü'nün, kurucu ataların alt kıtadaki Müslümanlar için bağımsız bir vatan kurmak için yaptıkları büyük fedakarlıkların bir hatırlatıcısı olduğunu vurguladı. Junaid, günün anlamının, Pakistan'ın kuruluşunun gerçek hedeflerine olan bağlılığını yenileyen, Pakistan'ın kurucu liderlerine saygı duruşunda bulunma günü olduğunu belirtti.

Büyükelçi Junaid, Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, kardeşlik ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını vurguladı. Tebrik mesajları gönderen ve Asya'yı Avrupa'ya bağlayan İstanbul Boğazı üzerindeki köprüleri Pakistan bayrağının renginde aydınlatarak Pakistan Günü kutlamalarına katılan Türk liderlerine ve halkına teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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