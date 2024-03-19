Türkiye ve Pakistan Arasında Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilen CİNNAH-2024 tatbikatından fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Tatbikat, Isparta'daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında eş zamanlı olarak icra edildi.
Türkiye ve Pakistan arasında Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024 icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilen CİNNAH-2024 tatbikatından fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024; Türkiye ve Pakistan unsurlarının katılımıyla; Isparta'daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında eş zamanlı olarak icra edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA