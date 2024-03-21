Pakistan'da kömür madeni patlamasında 12 işçi hayatını kaybetti

ÇEKİM TARİHİ: 20 Mart 2024

Patlamanın ardından kömür madeninden çeşitli görüntüler

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 12 işçi hayatını kaybederken, 8 işçi de yaralandı.

Belucistan madenler baş müfettişi Abdul Ghani Baloch, Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, patlamanın Harnai bölgesindeki mağarada biriken zehirli gaz nedeniyle Salı gecesi meydana geldiğini söyledi.

Baloch, patlama anında madende 12 kişinin çalışmakta olduğunu ve 8 kişinin de mahsur kalan iş arkadaşlarını kurtarmak için madene girdiğini belirtti.

Yetkili, "Ne yazık ki kömür madeninin daha da çökmesi nedeniyle onlar da mahsur kaldı" diye ekledi.

Baloch, kurtarma ekiplerinin operasyonu tamamlayarak madenden 12 kişinin cansız bedenini ve 8 yaralıyı çıkardıklarını belirtti.

Yaralılar yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı yazılı açıklamada, olayda hayatını kaybedenler için derin üzüntülerini dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)