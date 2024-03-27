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Pakistan Başbakanı, Çin vatandaşlarına yönelik saldırının faillerini adalete teslim etme sözü verdi

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İSLAMABAD, 27 Mart (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen Çin vatandaşlarına yönelik saldırının faillerini ve suç ortaklarını en kısa sürede adalete teslim etme sözü verdi.

Başbakanlık ofisine göre Şerif, Çin Büyükelçiliği'ni ziyareti sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, eyalette Çinli bir şirket tarafından inşa edilmekte olan Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir aracın Salı günü öğleden sonra teröristler tarafından saldırıya uğraması sonucu beş Çin vatandaşı ile bir Pakistan vatandaşının hayatını kaybettiği teyit edilmişti.

Çin'in Pakistan Büyükelçisi Jiang Zaidong ile görüşen Şerif, terör saldırısını "korkunç" olarak nitelendirirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine derin ve içten taziyelerini iletti.

Pakistan'ın saldırının ardından gerekenlerin yapılması, soruşturmanın hızlı ve kapsamlı şekilde yürütülmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi için Çin ile birlikte çalışmak üzere her türlü çabayı göstereceğini söyleyen Şerif, Pakistan'daki Çinli personel, proje ve kurumların güvenliğinin kapsamlı şekilde güçlendirilmesi için tedbirlerin artırılacağını ifade etti.

Şerif, "Pakistan-Çin dostluğuna zarar vermeye yönelik alçakça çabaların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Jiang ise Çin'in söz konusu terör eylemini şiddetle kınadığını, her iki ülkeden hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğunu ve olayın ardından süreci yönetmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Çin Büyükelçisi, "Pakistan'dan soruşturmayı hızlandırmasını, failleri bir an önce adalete teslim etmesini, ülkedeki Çin vatandaşlarının güvenliğini ciddiyetle ve etkin şekilde korumasını ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını sağlamasını istiyoruz" dedi.

Eyaletteki polis kaynaklarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre olay, eyaletin Shangla bölgesinde meydana geldi. Saldırgan, patlayıcı yüklü bir araçla güvenlik güçlerine ait beş aracın eşlik ettiği bir konvoya çarptı.

Kaynaklar, saldırıda 13 araçlık konvoydaki araçlardan birinin alev alarak uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Soruşturma için bölge kordon altına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, Pakistan Dışişleri Bakanlığı ve ordusu da saldırıyı kınadı. Kederli ailelere başsağlığı dileyen yetkililer, Pakistan-Çin dostluğuna düşman olanların amaçlarına ulaşmalarına asla izin vermeyecekleri sözünü verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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