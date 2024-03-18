IMF cephesinden Pakistan'a kripto para vergisi şartı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'ın 3 milyar dolarlık yardım paketine erişebilmesi için kripto para birimlerinden elde edilen kazançlara Sermaye Kazanç Vergisi (CGT) uygulanmasını şart koştu.

Pakistan'da Kripto Para Kazançları Vergilendirmeye Tabi Olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'ın finansal krizden kurtulabilmesi için gerekli olan 3 milyar dolarlık yardım paketinin koşulları arasına, kripto para birimlerinden elde edilen kazançlara Sermaye Kazanç Vergisi (CGT) uygulanmasını ekledi. Pakistan Federal Gelir Kurulu'na (FBR) yöneltilen bu talep, IMF'nin stand-by anlaşması çerçevesinde yürütülen değerlendirme toplantılarında gündeme geldi. Bu hamleyle, FBR'nin kripto para birimlerinden sağlanan kazançlar üzerinden vergi alması önerildi.

IMF'nin bu önerisi, Pakistan'ın aynı zamanda gayrimenkul ve hisse senetleri üzerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi konusunu da gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor. Önerilen düzenlemeler, gayrimenkul varlıklarından elde edilen sermaye kazançlarına yönelik olarak, mülk sahibinin satış yapmasına ya da mülkü elinde tutmaya karar vermesine bağlı olmaksızın, yıllık bir vergi toplanmasını hedefliyor.

IMF'nin bu önerileri, fonun Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) programı altında sağlanacak yardım paketinin bir parçası olarak görülüyor. Bu çerçevede, Pakistan'ın 2024-2025 mali yılı bütçesinde, kripto para birimlerinden elde edilen sermaye kazançları üzerinden kesin bir vergilendirme politikasının hayata geçirilmesi bekleniyor.