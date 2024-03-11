TDV, Pakistan'da Ramazan İçin Gıda Koli Dağıtımına Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Karaçi ve Badin şehirlerinde gıda kolisi dağıtımına başladı.

TDV'nin Pakistan ekibi sorumlusu Muhammed Taha Kötan ve beraberindeki 4 görevli, yerel kurumların işbirliğinde farklı bölgelerde gıda kolisi dağıtımı yapıyor.

Bağışçıların desteğiyle hazırlanan, içerisinde sıvı yağ, un, pirinç, mercimek, hurma gibi gıda malzemeleri bulunan koliler, Pakistan'ın 7 şehrinde ihtiyaç sahiplerine 10 gün sürecek çalışmayla ulaştırılacak.

Muhammed Taha Kötan, AA muhabirine, TDV tarafından organize edilen program kapsamında gıda kolilerini dağıtmaya başladıklarını belirtti.

Karaçi ve Badin şehirlerinde 3 farklı noktada 1300 gıda kolisi dağıttıklarını belirten Kötan, "Bugün Karaçi'de 1000'e yakın gıda kolisi dağıttık. Bunun yanında Badin şehrinde ve Karaçi'nin başka bölgelerinde de gıda kolilerini ulaştırmış olduk. Buradan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, ramazan ayını tebrik ediyorum." diye konuştu.???????