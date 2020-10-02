Son dakika haberleri | İngiltere Başbakanı Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | İngiltere Başbakanı Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

02.10.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:43
Son dakika haberleri | İngiltere Başbakanı Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika dünya haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı gönderdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı gönderdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun mesajı göndererek, iyi dileklerini iletti. Johnson,  "Başkan Trump ve First Lady'ye en iyi dileklerimi iletiyorum. Umarım her ikisi de koronavirüsten hızlı bir şekilde iyileşir" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ile kendisinin koronavirüs (Covid -19) testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve danışmanı Hope Hicks'in koronavirüse yakalanmasının ardından test sonuçlarını beklerken eşi Melania ile birlikte karantinaya gireceklerini açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Ayhan Bilgen Charles Michel Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Özlem Yıldız Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Türk Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İngiltere Başbakanı Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 11:43:31. #1.15#
title