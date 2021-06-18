Son dakika haberleri: HDP binasında silahlı saldırı düzenleyen şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haber... İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli bir kişi, dün saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerde saldırganın, içeride bulunan parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

"KİMSEYE ZARAR VERMEDİM, BİR KİŞİYE ATEŞ ETTİM"

O.G.'nin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda ise polisle yaşamış olduğu diyalog kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., "Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor. Şüphelinin, polisle girdiği ilk diyalog sırasında sergilediği rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

"PKK'DAN NEFRET ETTİĞİM İÇİN..."

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen O.G.'nin (27), terör örgütü PKK'dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G.'nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

Polisin güvenlik önlemleri gece boyunca da sürdü

Öldürülen parti çalışanı Poyraz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini gece boyunca da sürdürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı