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Milli Savunma Bakanlığı: Hakurk bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı : " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Hakurk Irak PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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