Milli Savunma Bakanlığı: Hakurk bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı : " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı : " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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