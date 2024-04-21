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Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! PKK'yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret

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31 Mart seçimlerinin ardından yurt dışı ziyaretlerine başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gidiyor. Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüşecek olan Erdoğan'ın PKK terör örgütünü bitirmek için bölgeye yönelik düzenlenmesi beklenen operasyonun masaya yatırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. Bağdat'a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya gelecek.

TÜRKİYE'YE DOĞAL GAZ VE PETROL AKIŞI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gidiyor. Ziyaretin en önemli gündem maddeleri; terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı yer alacak.

ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULACAK

Türkiye'nin, teröre karşı Irak'la ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, PKK terör örgütünü bitirmek için bölgeye yönelik düzenlenmesi beklenen operasyonu da masaya yatırması bekleniyor.

IRAK'IN SU SORUNU DA MASADA OLACAK

Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak'ın su sorunu. Erdoğan, Irak'ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.

TİCARET HACMİNİN 20 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'taki resmi ziyaretinin ardından Erbil'e de gidecek. Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik adımlar ele alınacak. İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (3)

Turbo Levent:

Yersen

3
4
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Emir Güler:

doğal gaz türkiyede yaşayanlara 10 ırak'a 0.15 kuruş

0
3
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Hakan:

Arayı bozan kimdi? Niye küstün niye barıştın?

0
0
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