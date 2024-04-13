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Gaziantep'te şafak operasyonunda yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

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Gaziantep'te şafak operasyonunda yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda daha önce örgüt içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik Şehitkamil ilçesindeki bir adrese şafak operasyonu yapıldı. Operasyon sonucunda yasadışı yollarla ülkeye geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2016-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen V.E.T. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalandı.

Silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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