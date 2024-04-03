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Kilis'te Yakalanan PKK/YPG/PYD Üyesi Tutuklandı

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Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/YPG/PYD üyesi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "terör örgütü PKK/PYD/ Ypg'ye üye olma" suçundan aranan, Halep doğumlu A.H. isimli şahıs Kilis merkeze bağlı Çalkaya köyünde yakalandı. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis YPG PKK Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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