Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne Operasyon: 1 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda daha önce örgüt içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik Şehitkamil ilçesindeki bir adrese şafak operasyonu yapıldı. Operasyon sonucunda yasadışı yollarla ülkeye geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2016-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen V.E.T. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalandı.

Silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP