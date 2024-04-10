Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, " Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini' duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabı üzerinden, 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 5 PKK'lı terörist'in etkisiz hale getirildiğini' açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı şöyle:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"