Edirne'de 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Edirne'de, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK'lı terörist olmak üzere toplam 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.