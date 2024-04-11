MSB, Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi daha düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.