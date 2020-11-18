Son dakika haberleri: Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi
18.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:56
Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İHA'lar aracılığıyla 8 PKK/YPG'li teröristin Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazdıkları tespit edildi.
Teröristler kazdıkları çukurda, komandoların düzenlediği operasyon ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı