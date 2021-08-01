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Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR, 14 KİŞİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KONYA'da, husumetli oldukları aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek kaçan Mehmet Altun'un (33) yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KONYA'da, husumetli oldukları aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek kaçan Mehmet Altun'un (33) yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişinin de sorgusu sürüyor.

Olay, geçen cuma günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nin (65) evine gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, yaptığı incelemede Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından da aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da evdeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcısı vekili ve 3 savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında Meltem Altun'un ablası olan Dedeoğulları'nın yan komşusu Ayşe Keleş'in de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Kaçan Mehmet Altun'un da özel haraket polisi eşliğinde Seydişehir ve Bozkır bölgesinde yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. Dedeoğlu fertlerinin cenazesi de Saraçoğlu Mahallesi mezarlığına defnedildi.

2010 YILINDA BAŞLAYAN HUSUMET

Savcılık, husumetin 2010 yılında Yaşar Dedeoğulları'na ait kediyi yan komşusu Lütfi Keleş'in ailesi tarafından alınmasıyla başladığını saptadı. 29 Temmuz 2010 günü Lütfi Keleş'in eşi Ayşe Keleş ve kayınvalidesi İsmihan Altun, evin yanında tarlada biber toplarken iddiaya göre traktörle geçen Yaşar Dedeoğulları, el işaretiyle İsmihan Altun'u gösterip hakarette bulundu. İki aile birbirlerinden 'hakaret' suçundan şikayetçi oldu.

İki aile bireyleri arasında geçen 12 Mayıs'ta kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe Keleş, bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi Keleş ve 1 kişinin tutukluluk hali devam ediyor. 22 Mayıs'ta iki aile arasında yeniden çıkan kavgayla ilgili de 20 şikayetçi ve şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İNGİLTERE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI KURTULDU

Öldürülen Yaşar Dedeoğulları'nın İngiltere'de yaşayan ve bayram tatili için Konya'ya gelen oğlu Çetin Dedeoğulları'nın olay günü saat 16.00 sıralarında evden ayrıldığı ve Ankara'dan İngiltere'ye gitmek için bindiği uçakta saldırıyı öğrendiği ortaya çıktı.

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Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR, 14 KİŞİ GÖZALTINDA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR, 14 KİŞİ GÖZALTINDA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR, 14 KİŞİ GÖZALTINDA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR, 14 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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