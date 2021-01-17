Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
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Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş

17.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:33
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş

Son dakika haber... SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım ÇetinFENERBAHÇE BEKO: Guduric 10, Brown 7, Melih Mahmutoğlu 19, Ulanovas 7, Pierre 16, Ahmet Düverioğlu 8, Hamilton 4, Tarık Biberoviç 2, Berkay Candan 5, Ali Muhammed 5BEŞİKTAŞ: Blackmon 32, Şehmus Hazer...

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım ÇetinFENERBAHÇE BEKO: Guduric 10, Brown 7, Melih Mahmutoğlu 19, Ulanovas 7, Pierre 16, Ahmet Düverioğlu 8, Hamilton 4, Tarık Biberoviç 2, Berkay Candan 5, Ali Muhammed 5BEŞİKTAŞ: Blackmon 32, Şehmus Hazer 11, Mehmet Yağmur 5, Alperen Şengün 10, Egehan Arna 2, Sadık Emir Kabaca 2, Furkan Haltalı 19, Berry II 6, Hakan Sayılı 51'İNCİ PERİYOT: 27-19DEVRE: 46-393'ÜNCÜ PERİYOT: 65-66DİSKALİFİYE: 27.18 Hamilton (Fenerbahçe Beko)BEŞ FAULLE ALANLAR: 37.30 Berry II (Beşiktaş) - 39.41 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 92-83 mağlup etti. Beşiktaş, bu skorla galibiyet sayısını 8'e yükseltirken, Fenerbahçe Beko sahadan 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.BAŞKANLAR MAÇI TAKİP ETTİÖte yandan derbi karşılaşmasını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti. Ali Koç, karşılaşma sonunda Çebi'nin yanına giderek aldıkları galibiyet için tebrik etti.

- İstanbul

Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
Son dakika haberi | Pota derbisinde kazanan Beşiktaş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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