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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Milli Oyuncu Salih Şahin ile Sözleşme İmzaladı

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu için milli oyuncu Salih Şahin ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Şahin, son olarak Polonya ekibi Chemik Police takımıyla lig şampiyonluğu yaşadı ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Voleybol Takımı geniş kadrosuna davet edildi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Salih Şahin ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

2023-2024 sezonunu 9. sırada tamamlayan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Saliha Şahin'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 25 yaşındaki sporcu son olarak Polonya ekibi Chemik Police takımıyla lig şampiyonluğu yaşadı. Şahin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Voleybol Takımı geniş kadrosuna da davet edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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