Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni ne? Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu mu?

Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz dün öğle saatlerinde evinde kızı tarafından hareketsiz halde bulunmuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken ekipler Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Peki, Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni ne? Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu mu?

MEHMET ALİ YILMAZ'IN ÖLÜM NEDENİ NE?

Mehmet Ali Yılmaz'ın İstanbul Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulunması gündeme bomba gibi düşerken, ölüm nedeni de büyük merak konusu olmuştu.

ESKİ BAKAN MEHMET ALİ YILMAZ'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Trabzonspor Onursal Başkanı da olan Yılmaz'ın evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik"

MEHMET ALİ YILMAZ'IN CENAZESİ NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun" denildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da doğdu. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.

Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991-24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.