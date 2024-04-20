Yeni yönetimin hiç insafı yok! Beşiktaş'ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı günler geçiren ve gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Beşiktaş kendi alt yapısından çıkardığı ve sezon başında FC Sheriff'e kiralık yolladığı fakat devre arasında takıma geri dönen Berkay Vardar ile yollarını ayırdı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla. Beşiktaş JK" ifadeleri yer aldı.