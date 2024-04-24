Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, evinde kızı tarafından ölü bulundu. Ekiplerin Yılmaz'ın evinde incelemeleri devam ediyor.

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadığı evinde kızı tarafından hareketsiz halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede Mehmet Ali Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler tarafından Yılmaz'ın evinde incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL