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Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

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Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadığı evinde kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin evde incelemeleri devam ediyor.

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, evinde kızı tarafından ölü bulundu. Ekiplerin Yılmaz'ın evinde incelemeleri devam ediyor.

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadığı evinde kızı tarafından hareketsiz halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede Mehmet Ali Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler tarafından Yılmaz'ın evinde incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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